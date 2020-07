Pmi in crisi di liquidità, mentre le multinazionali non pagano le tasse! (Di giovedì 23 luglio 2020) Proprio mentre in questi giorni, piccoli e medi imprenditori hanno invocato la proroga dei pagamenti delle tasse al governo, il quale prontamente non ha saputo fare altro che chiudere occhi e orecchie e negare; salta fuori che “le multinazionali che operano in Europa (e magari hanno anche la sede fiscale in Olanda) non pagheranno le tasse”. Riprendiamo la notizia dal quotidiano economico finanziario MF. Un vero e proprio colpo per tutti quei piccoli e medi imprenditori che ogni giorno nonostante le mille difficoltà, portano avanti con grande sacrficio e dedizione l’Italia e che si trovano dal 20 di luglio al 31 a fronteggiare un ingorgo fiscale di pagamenti, per un totale di 246 scadenze che varranno alle casse dello Stato 33,8 miliardi. Un paradosso assurdo che mette rabbia. Da un lato troviamo i soliti ‘ ... Leggi su ilparagone

