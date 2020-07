Pallone ufficiale serie A 2021, presentato il «Nike Flight» (Di giovedì 23 luglio 2020) Pallone ufficiale serie A 2021, presentato il «Nike Flight»: verrà utilizzato per la stagione 2020-2021 in tutte le competizioni La Lega serie A ha presentato il Nike Flight serie A, il nuovo Pallone che verrà utilizzato nel corso della stagione 2020-2021 sui campi di serie A TIM, Coppa Italia, Supercoppa italiana e delle competizioni Primavera TIM. Il nuovo Pallone è il risultato di otto anni di ricerca sul miglioramento della stabilità della sfera in volo, nei vari test sono stati coinvolti oltre 800 atleti professionisti. La nuova tecnologia aerodinamica ... Leggi su calcionews24

SerieA : Nike Flight - il nuovo pallone ufficiale #SerieATIM 2020-2021: tutto inizia con un pallone! @nikefootball ??… - SkySport : Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato: ufficiale la decisione di France Football - zazoomblog : Pallone ufficiale serie A 2021 presentato il «Nike Flight» - #Pallone #ufficiale #serie #presentato - wicamero : RT @SerieA: Nike Flight - il nuovo pallone ufficiale #SerieATIM 2020-2021: tutto inizia con un pallone! @nikefootball ?? - Cefalunews : Serie A 2020/21, presentato il nuovo pallone, ecco il Nike Flight - FOTO ?? -