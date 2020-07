Osimhen, l'amico-giornalista: "Questa settimana l'annuncio! Già ama la città, sarà il Maradona africano" (Di giovedì 23 luglio 2020) Oma Akatugba, giornalista e amico di Osimhen, è intervenuto in diretta Skype nel corso della trasmissione Delietta Gol in onda su Tele A rilasciando alcune dichiarazioni riguardo il trasferimento dell’attaccante nigeriano a Napoli, le da ... Leggi su tuttonapoli

