Orlando Bloom annuncia la morte del suo cane Mighty e il tatuaggio in suo onore (Di giovedì 23 luglio 2020) Orlando Bloom, dopo una settimana di ricerche, ha annunciato la morte del suo cane Mighty, a cui ha dedicato un nuovo tatuaggio. Orlando Bloom, dopo quasi una settimana di ricerche, ha dovuto annunciare la morte del suo amato cane Mighty e online ha condiviso le foto e i video con cui dice addio al suo amico e svela il tatuaggio in suo onore. Negli ultimi giorni l'attore aveva lanciato molti appelli nella speranza che qualcuno lo aiutasse a ritrovare il membro a quattro zampe della sua famiglia e online erano apparse anche le foto che lo mostravano impegnato nella ricerca insieme alla sua compagna Katy Perry, incinta della loro figlia. ... Leggi su movieplayer

