Monza, dopo Gytkjaer in arrivo altro top player per l’attacco. Presentate le nuove maglie (Di giovedì 23 luglio 2020) Il primo colpo del Monza per puntare alla Serie A, come vuole la dirigenza, è stato festeggiato alla grande. In Brianza è arrivato da qualche giorno Christian Gytkjaer (30), nuovo attaccante biancorosso accolto da Adriano Galliani : «Abbiamo ingaggiato un giocatore importante, vincendo la concorrenza dei club di mezza Europa». Commenta così il colpo di mercato con il bomber ex Lech Poznan che la scorsa stagione ha siglato 24 reti e titolo di capocannoniere del campionato polacco. «Questa per me è una grande opportunità – confessa il danese –. A Monza c’è un progetto ambizioso: non è un segreto che io abbia ricevuto diverse offerte in questi mesi, ma sono assolutamente convinto di aver scelto bene. Anche perché non è da tutti poter ... Leggi su itasportpress

RisatoNicola : #Monza, presenta una domanda nel 1984: l’#Inps risponde dopo 36 anni Probabilmente è colpa dello #SmartWorking… - Tavianigiulia : RT @NicoloRubeis: 36 anni di attesa per una risposta (che alla fine è anche negativa)... #Inps #INPSRisponde - una_chiara : Dopo il concerto di San Siro, invece, mi sono persa a Cologno Monzese ahahahah e sono finita in una rotonda piena d… - sweler18 : Ecco cosa è l'#INPS. Una delle più grandi aziende paga stipendi più inutile del mondo. Sarà il caso di riordinare p… - NicoloRubeis : 36 anni di attesa per una risposta (che alla fine è anche negativa)... #Inps #INPSRisponde -

Ultime Notizie dalla rete : Monza dopo Monza, presenta una domanda nel 1984: l’Inps risponde dopo 36 anni IL GIORNO Monza, Galliani: "Ibrahimovic? Aspettiamo di arrivare in A, poi vedremo. Tanto giocherà fino a 50 anni"

Dopo aver conquistato la promozione in Serie B dopo ben 19 anni, il Monza di Silvio e Paolo Berlusconi sta rinforzando la rosa a disposizione del tecnico Brocchi. (AreaNapoli.it) ...

Il Bari resta in Serie C, la reazione di Aurelio De Laurentiis e gli scenari futuri

Il Bari dei De Laurentiis resta in Serie C, la reazione del patron del Napoli che credeva tantissimo nella promozione tra i cadetti. Il Bari ieri ha perso il treno serie B con la Reggiana. Come riport ...

Dopo aver conquistato la promozione in Serie B dopo ben 19 anni, il Monza di Silvio e Paolo Berlusconi sta rinforzando la rosa a disposizione del tecnico Brocchi. (AreaNapoli.it) ...Il Bari dei De Laurentiis resta in Serie C, la reazione del patron del Napoli che credeva tantissimo nella promozione tra i cadetti. Il Bari ieri ha perso il treno serie B con la Reggiana. Come riport ...