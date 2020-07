Marquez ci prova: va a Jerez per correre il Gp d’Andalusia (Di giovedì 23 luglio 2020) Jerez DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – La folle idea di Marc Marquez di tornare subito in pista prende forma. La Repsol Honda ha confermato che il Cabroncito, operato martedì per la frattura dell’omero destro, è partito alla volta di Jerez de la Frontera dove proverà a salire in sella per disputare il Gran Premio di Andalusia, secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGp. Il 27enne pilota spagnolo, a cui è stata applicata una placca in titanio nell’intervento eseguito a Barcellona dal professor Xavier Mir, si sottoporrà così domani alle visite mediche che stabiliranno se è idoneo o meno a correre. Un pensiero, quello di ritornare in pista già nel weekend, che si è fatto strada nella mente di Marquez al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

