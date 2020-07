Mangia sushi e finisce in ospedale: i medici gli trovano nello stomaco un… (Di giovedì 23 luglio 2020) Aveva Mangiato sushi solo qualche giorno prima, ma mai si sarebbe immaginato quello che poteva succedere al suo corpo. Quello che infatti i medici gli trovano nello stomaco, lascia tutti senza parole. Lo sfortunato protagonista della vicenda è un uomo portoghese che, dopo essere sto colpito all’improvviso da forti dolori addominali, vomito e febbre. Fino a quel momento il trentaduenne era completamente sano, ma i sintomi improvvisi lo hanno convinto a recarsi in ospedale. Giunto al pronto soccorso, i medici hanno chiesto al paziente cosa avesse Mangiato negli ultimi giorni. L’uomo a quel punto si è ricordato di aver Mangiato diverse porzioni di sushi solo un paio di giorni ... Leggi su velvetgossip

lisaquac81 : @matteoebasta79 Ottimo! L'hai portata a mangiare il sushi alla fine? Cioè, lei cotto e tu crudo..anzi il crudo che… - sara44853741 : Adesso non per dire ma per prepararmi mentalmente mi sono vista 3 miliardi e mezzo di video di Marco Togni che si mangia il sushi lol - Bafiuss : @Baxer97 @SoaRxBlur 'Sono etero' mangia sushi - ruspettaa : Mangia sushi del cazzo porcodio - JelenaSoskic73 : Mangia il #sushi e le cresce un verme di 4 cm in gola -