Lagarde (Bce): "Risposta UE alla crisi è impressionante" (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Una risposta "impressionante", in grado di adattarsi a circostanze impreviste e che ha ridefinito il significato della solidarietà tra Paesi europei, creando un "cambiamento potente" anche in chiave futura. È il giudizio della presidente della BCE, Christine Lagarde, sull'accordo per il Next Generation Eu, il piano della Commissione Ue in risposta alla crisi Covid."Se raffrontata alle aspettative realistiche, la risposta dell'Europa alla crisi è stata impressionante", si legge nel suo intervento sul blog della Banca centrale europea. Secondo Lagarde le misure prese, di politica monetaria, di politica di bilancio nazionale e poi comunitario, "hanno considerevolmente superato il benchmark

