Incendio a Spinaceto. Fiamme a pochi metri dalle abitazioni (Di giovedì 23 luglio 2020) Ancora un rogo, Ancora Fiamme altissime a pochi metri dalle abitazioni. Paura tra gli abitanti di Spinaceto in queste ore alle prese con l'ennesimo rogo che sta distruggendo la Capitale. Sul posto sono già intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le Fiamme. Leggi su iltempo

Emergenza24 : RT @astralmobilita: [AGG]????? #Spinaceto #VialeCadutiDellaResistenza chiuse per #incendio #ViaDiMezzoCamino tra #LargoTocci e #ViaEroiDiRod… - astralmobilita : [AGG]????? #Spinaceto #VialeCadutiDellaResistenza chiuse per #incendio #ViaDiMezzoCamino tra #LargoTocci e… - tempoweb : Incendio a Spinaceto. Fiamme a pochi metri dalle abitazioni #spinaceto #incendio #fiamme. rogo… - leggoit : Roma, maxi-incendio a Spinaceto: fiamme e alta colonna di fumo accanto alla Cristoforo Colombo - Emergenza24 : RT @astralmobilita: ?????? #Spinaceto #VialeCadutiDellaResistenza incendio tra #VialeCadutiDellaResistenza e #LargoGerardoSergi PRESTARE AT… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Spinaceto

RomaToday

Ancora un rogo, Ancora fiamme altissime a pochi metri dalle abitazioni. Paura tra gli abitanti di Spinaceto in queste ore alle prese con l'ennesimo rogo che sta distruggendo la Capitale.Incendio a Spinaceto. Nel pomeriggio odierno sono numerose le pattuglie delle Polizia Locale impegnate per messa in sicurezza e viabilità in aree colpite dai roghi. In particolare, dalle 14, almeno di ...