Gorizia, tragedia consumata durante una caccia al tesoro: 12enne precipita in un pozzo e muore

Tragedia a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, dove si è consumata una tragedia: durante una caccia al tesoro muore 12enne. Un 12enne precipita per 30 metri in un pozzo, durante una caccia al tesoro e muore. Si consuma così la tragedia per una gara di orienteering, organizzato da un centro estivo.

Tragedia a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, dove si è consumata una tragedia: durante una caccia al tesoro muore 12enne. Un 12enne precipita per 30 metri in un pozzo, durante una caccia al tesoro e ...

Gorizia, bimbo caduto nel pozzo: la copertura non ha retto il suo peso

In un attimo si è consumata la tragedia. Il bimbo è morto sul colpo cadendo nel pozzo profondo 30 metri. Dodici anni appena, il suo triste destino si è consumato in pochi attimi. L’incidente è ...

