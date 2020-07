Germania: due anni a ex guardia SS , all'epoca era minorenne (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - BERLINO, 23 LUG - L'ex guardia del campo di concentramento di Stutthof, vicino Danzica, è stato condannato a due anni di carcere dal tribunale di Amburgo. All'epoca dei fatti nel 1944 Bruno D.,... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : Germania: due anni a ex guardia SS allepoca era minorenne - #Germania: #guardia #allepoca - iconanews : Germania: due anni a ex guardia SS , all'epoca era minorenne - phonic50 : RT @GuidoCrosetto: L’EU ha dato un segnale importante, forse storico. Non mi faccio illusioni sull’impatto anti Covid di risorse che inizi… - sonietta881 : @MTaur0 @lucabattanta Bella domanda ... la stessa del perché noi solo due mila ero di contanti e in Germania nonxe… - robellardi : @isladecoco7 @agorarai @marattin Due considerazioni: 1 perchè a te della germania frega? 2 se usciamo da € le impr… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania due Amichevole: La Polonia rimonta la Germania. Da 0-2 a 3-2 Volleyball.it Germania, due anni all'ex guardia del lager nazista

L’ex guardia del campo di concentramento nazista di Stutthof, Bruno Dey, che all’epoca era 17enne, è stato riconosciuto colpevole di complicità in 5230 omicidi e condannato a due anni di carcere. Non ...

Riciclaggio con le auto di lusso, gli agenti si fingono clienti per smascherare il traffico: due arresti

Tramite ramificate conoscenze nel settore dei furti delle auto con base nel napoletano venivano acquisiti i veicoli di provenienza illecita, rubati in varie parti d’Italia ed all’estero, in paesi come ...

L’ex guardia del campo di concentramento nazista di Stutthof, Bruno Dey, che all’epoca era 17enne, è stato riconosciuto colpevole di complicità in 5230 omicidi e condannato a due anni di carcere. Non ...Tramite ramificate conoscenze nel settore dei furti delle auto con base nel napoletano venivano acquisiti i veicoli di provenienza illecita, rubati in varie parti d’Italia ed all’estero, in paesi come ...