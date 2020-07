Cosa ha deciso Conte sulla proroga dello stato d’emergenza (Di giovedì 23 luglio 2020) Chi si attendeva una decisione già nella giornata di ieri sulla proroga stato d’emergenza per il coronavirus in Italia è rimasto deluso. Nonostante la riunione del consiglio dei ministri, in cui si è parlato di tutto – dalla ratifica di accordi internazionali, fino al riciclaggio delle navi, passando per il trasferimento di beni statali al Friuli-Venezia Giulia – non ha trovato spazio l’estensione delle misure straordinarie previste, questo sembra ormai l’orizzonte, fino al 31 ottobre. LEGGI ANCHE > Il governo pensa di prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre proroga stato d’emergenza, le mosse di Giuseppe Conte Ma qual è il piano di Giuseppe Conte per ... Leggi su giornalettismo

M5S_Europa : Un negoziato lunghissimo in #ConsiglioEuropeo, iniziato venerdì e conclusosi la scorsa notte. Una trattativa che si… - FerraraLiberato : @giuliana_marco Non hai capito il senso delle mie parole, colpa mia. Queste partite non contano nulla, ma possono i… - ljttlewolf : cosa. Io mentre lui mi confidava le sue esperienze passate ero davvero impassibile ed imbarazzata, non sapevo che f… - Raffipaffy : Vado a dormire pensando a come chanyeol e mq abbiano deciso di farsi pagare per la canzone promozionale per la most… - alice_van_pelt : Sai cosa mi manca? Mangiare latte freddo e cereali. Mannaggia a me e quando ho deciso di rinunciare al latte per li… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa deciso Proroga stato d'emergenza: ecco cosa ha deciso il Governo Money.it Il luogo della tragedia. I vigili del fuoco non hanno potuto fare nulla, al loro arrivo il ragazzino era già morto in fondo al pozzo - Ansa

Giocava, tranquillamente, insieme a 6 piccoli amici, in quel parco della città che è méta di centinaia di goriziani ogni giorno, tanto è sicuro. Un parco, il Coronini Cronberg, dove spesso ci si incon ...

'Cosa hai fatto alla bebè?'. Lo choc: migrante la bacia in bocca a 6 mesi

"Siamo arrivati lì che erano circa le 22 o le 22.10. Eravamo io, il mio compagno e i nostri due figli. La bimba di sei mesi la tenevo in braccio perché nell’ovetto piangeva. Seduti vicino al bar c’era ...

Giocava, tranquillamente, insieme a 6 piccoli amici, in quel parco della città che è méta di centinaia di goriziani ogni giorno, tanto è sicuro. Un parco, il Coronini Cronberg, dove spesso ci si incon ..."Siamo arrivati lì che erano circa le 22 o le 22.10. Eravamo io, il mio compagno e i nostri due figli. La bimba di sei mesi la tenevo in braccio perché nell’ovetto piangeva. Seduti vicino al bar c’era ...