Coronavirus, Fondazione Gimbe: “Meno ricoveri per Covid. Il 57% dei positivi in Lombardia, dove calano i contagi” (Di giovedì 23 luglio 2020) Dal 15 al 21 luglio i contagi sono rimasti pressoché stabili (+0,6%), mentre continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 e cala la pressione sugli ospedali. Guardando però ai nuovi contagi, ci sono forti differenze regionali: 6 su 10 infatti riguardano la Lombardia, dove al momento c’è il 57% dei positivi. È il quadro della situazione epidemiologica dell’Italia che emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, che esamina l’andamento di contagi, ricoveri e tamponi evidenziando le differenze regionali. Facendo un confronto con i dati della settimana precedente, dal 15 al 21 luglio i ricoverati con sintomi sono calati del 5,8%, mentre quelli in terapia intensiva hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

