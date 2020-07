Coronavirus, focolaio in una Rsa a Bologna: 21 positivi, l’Ausl “è stato isolato” (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ stato individuato un focolaio di Covid-19 in una Casa residenza anziani di viale Roma, a Bologna, gestita dalla cooperativa ‘In Cammino’. Sono 87, fa sapere l’Ausl, i tamponi eseguiti a partire dal 16 luglio, con 21 persone positive al Coronavirus, di cui 17 ospiti e 4 operatori sanitari. Tra gli ospiti, 8 hanno presentato sintomi e sono attualmente ricoverati in ospedale in reparti a bassa intensità di cura. Tra gli operatori 3 sono paucisintomatici, 1 asintomatico. Il focolaio, fa sapere l’Ausl, “è stato prontamente rilevato e isolato grazie alla collaborazione tra l’ente gestore e il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Bologna”. A far scattare l’allerta, lo ... Leggi su meteoweb.eu

