Conte | “Difficile trovare insufficienze” – VIDEO

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni Il tecnico dell'Inter Antonio Conte è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Fiorentina. Ecco le sue parole sulla prestazione dei nerazzurri: «Difficile trovare insufficienze. I ragazzi hanno dato tutto e ci hanno messo l'anima: mi dispiace per loro vista la prestazione del genere, ma i tre punti non sono arrivati. A volte lo sforzo prodotto non ti assicura di raccogliere punti».

