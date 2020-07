Conte denunciato dall’avvocato Taormina per pandemia colposa (Di giovedì 23 luglio 2020) Già criticato per come ha gestito l’emergenza Covid-19, ora il premier Conte torna sotto processo, accusato dall’avvocato Carlo Taormina per strage colposa. L’avvocato Carlo Taormina ha trasmesso al Tribunale dei ministri quattordici faldoni di materiale investigativo volte ad accertare le responsabilità politiche e gestionali nella strage causata dal coronavirus: gli imputati sono il premier Giuseppe … L'articolo Conte denunciato dall’avvocato Taormina per pandemia colposa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Carmine13051963 : RT @Gianmar26145917: Si mette male per l’untore del popolo. Si indaga su #Conte e #Speranza denunciati da #Taormina per epidemia colposa. P… - infoitinterno : Coronavirus, il premier Conte denunciato per pandemia colposa - ValueDomenico : RT @RadioRadioWeb: 'La Procura di Roma ha fatto indagini per 2-3 mesi e al termine ha ritenuto che le questioni debbano essere approfondite… - nonstop9981 : RT @Gianmar26145917: Si mette male per l’untore del popolo. Si indaga su #Conte e #Speranza denunciati da #Taormina per epidemia colposa. P… - Fratzen13 : RT @ivocamic: Per #CONTE nessuna #SPARANZA INTERVENTI INADEGUATI E TARDIVI nonostante dal 31 gennaio ci fosse lo #statodiemergenza COVID #C… -