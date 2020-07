Cina alla conquista di Marte, lanciata la sonda Tianwen 1 (Di giovedì 23 luglio 2020) E' partita la corsa a Marte . La Cina ha lanciato con successo la sonda Tianwen 1 , destinata a entrare nell'orbita del pianeta rosso nel febbraio 2021. L'ora X è scattata alle 12.41 , le 6.41 in ... Leggi su quotidiano

