CDS – Il Napoli si consola dopo la sconfitta di Parma con Victor Osimhen (Di giovedì 23 luglio 2020) “Napoli ko a Parma, ma c’è Osimhen: lunedì la fumata bianca” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ormai ad un passo la trattativa l’attaccante nigeriano del Lille. Una piccola consolazione dopo il tonfo di Parma. Gli azzurri avevano appena ritrovato la vittoria con l’Udinese, poi hanno subito il secondo k.o. dopo il lockdown. Si riscenderà in campo sabato sera. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Sassuolo. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.22/07/202019:30 ... Leggi su calciomercato.napoli

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Napoli-Osimhen, affare concluso al telefono da Giuntoli prima della gara col Parma, accordo raggiunto co… - NCN_it : CDS - NAPOLI, #OSIMHEN ADESSO È VERAMENTE A UN PASSO CLICCA QUI - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Napoli-Osimhen, affare concluso al telefono da Giuntoli prima della gara col Parma, accordo raggiunto co… - napolimagazine : MERCATO - CdS: Napoli-Osimhen, affare concluso al telefono da Giuntoli prima della gara col Parma, accordo raggiunt… - SeEarn : CDS – LIPPI DT DELLA NAZIONALE SENZA INFORMARE MANCINI; IL CT NON HA GRADITO IL SILENZIO DEI VERTICI FEDERALI… -