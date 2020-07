Caserma degli orrori di Piacenza, parla l’avvocato di uno dei Carabinieri arrestati (Di giovedì 23 luglio 2020) Continua a tenere banco la shockante vicenda della Caserma Levante di Piacenza sequestrata a seguito di un indagine. In manette anche 6 Carabinieri, accusati di reati che vanno dallo spaccio di droga alla tortura, ma che includono anche abuso d’ufficio ed estorsione. Una Caserma degli orrori, come stanno testimoniando anche le intercettazioni pubblicate sinora. Contro questa versione si è espresso l’avvocato di uno dei Carabinieri arrestati. Carabinieri arrestati: tra i reati anche la tortura Man mano che emergono dettagli, la vicenda dei Carabinieri di Piacenza stupisce e indigna sempre di più: gli arrestati avevano infatti messo in ... Leggi su thesocialpost

Open_gol : Caserma degli orrori di Piacenza, parla Ilaria Cucchi: «Bisogna andare fino in fondo. È il sistema che non funziona» - Agenzia_Italia : Nella caserma di #Piacenza c'era una 'mela sana' che disse 'no' alla banda degli abusi #carabinieri #AGI - PieroPelu : 19 anni fa la democrazia italiana veniva fatta a pezzi in quel teatro degli orrori che fu il G8 di Genova: il provo… - twolighteyes : Nella caserma di Piacenza c'era una 'mela sana' che disse 'no' alla banda degli abusi - Tivexen : RT @maria1_e_basta: Un altro colpo assestato al rapporto fiduciario tra l'Arma e i cittadini... Corriere della Sera: A Piacenza la caserma… -