Cagliari, Carli: «Tra una settimana sapremo il futuro di Zenga» (Di giovedì 23 luglio 2020) Marcello Carli, prima di Lazio Cagliari, ha commentato ai microfoni di DAZN il futuro di Walter Zenga sulla panchina rossoblù Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della sfida contro la Lazio. «Secondo me ha fatto bene, ci ha ridato quel piglio. Purtroppo è arrivato in un momento complicato in cui si è fermato il campionato. Non ha potuto fare mai una settimana tipo. Diventa difficile fare una valutazione, ma nei prossimi giorni decideremo se andare avanti con lui o prendere un’altra strada. Con Zenga abbiamo un rapporto schietto, tra 7 giorni prenderemo una decisione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Cagliari_1920 : Carli: «Zenga? Tra una settimana decideremo se continuare o no» - laziopress : Lazio-Cagliari, Carli: “Decideremo a breve se continuare con Zenga o prendere un’altra strada” - Noibiancocelest : Lazio-Cagliari, Carli nel pre-gara: “Nei prossimi giorni decideremo il futuro di Zenga”. - kupaleon : RT @NicoSchira: Oltre al #Torino anche il #Cagliari pensa a Marco #Giampaolo (sotto contratto col #Milan fino al 2021) per la prossima stag… - Ibrahim32639035 : RT @NicoSchira: Oltre al #Torino anche il #Cagliari pensa a Marco #Giampaolo (sotto contratto col #Milan fino al 2021) per la prossima stag… -