Bertini, la Cassazione esclude legami con la camorra: l’ex sindaco resta ai domiciliari (Di giovedì 23 luglio 2020) La Cassazione ha annullato l’aggravante per associazione mafiosa per l’ex sindaco di Marano Mauro Bertini. I giudici hanno così accolto il ricorso del penalista Ivan Filippelli, disponendo una nuova valutazione del Riesame di Napoli. Dei reati contestati a Bertini, restano solo le due presunte corruzioni risalenti al 2006 che, con l’annullamento dell’aggravante mafioso, verranno prescritte … L'articolo Bertini, la Cassazione esclude legami con la camorra: l’ex sindaco resta ai domiciliari Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

