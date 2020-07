Assiste La Sorellina Malata e nel Frattempo si Laurea dall’Ospedale, 110 e Lode per Adriana Ciafardoni: “Lei Mi Ha Dato La Forza” (Di giovedì 23 luglio 2020) Adriana Ciafardoni, studentessa 23enne di Cerignola si è Laureata all’Università di Foggia mentre si trovava all’Istituto Neurologico Besta di Milano dove la sorella affetta da una malattia degenerativa è ricoverata. La studentessa 23enne di Cerignola Adriana Ciafardoni è stata premiata ottenendo la Laurea con 110 e Lode. La particolarità di questa storia è che ha discusso la tesi dal letto 7 della stanza 4 all’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Il riconoscimento ricevuto per conto dell’Università di Foggia è infatti stato celebrato mentre Assisteva la Sorellina Sara ricoverata per una malattia degenerativa. La 14enne sta infatti ... Leggi su youreduaction

Today_it : Si laurea con 110 e lode in ospedale mentre assiste la sorellina: “Lei mi ha dato forza” -

Ultime Notizie dalla rete : Assiste Sorellina Si laurea con 110 e lode in ospedale mentre assiste la sorellina: “Lei mi ha dato forza” Today.it Si laurea in ospedale per assistere la sorella 14enne, 110 e lode: “Lei mi ha dato la forza”

“Non potevo chiedere di meglio”. Adriana Ciafardoni, 23enne di Cerignola, si era laureata con 110 e lode e il plauso accademico dal letto 7 della stanza 4 dell'istituto neurologico ‘Carlo Besta' di Mi ...

Cerciello, la vedova: "Non infangare eroi come Mario"

"Mio marito è nei miei pensieri sempre, di giorno e di notte, perché lui mi accompagna nella vita quotidiana e nei miei sogni. I suoi occhi grandi azzurri li ho dovuti chiudere io per sempre quella no ...

“Non potevo chiedere di meglio”. Adriana Ciafardoni, 23enne di Cerignola, si era laureata con 110 e lode e il plauso accademico dal letto 7 della stanza 4 dell'istituto neurologico ‘Carlo Besta' di Mi ..."Mio marito è nei miei pensieri sempre, di giorno e di notte, perché lui mi accompagna nella vita quotidiana e nei miei sogni. I suoi occhi grandi azzurri li ho dovuti chiudere io per sempre quella no ...