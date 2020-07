Aspi, Commissione Vigilanza: per Palermo operazione industriale e di mercato (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – L’operazione di Cassa Depositi e Prestiti in Aspi “è coerente con la mission” di CDP e risponde “a una logica industriale e di mercato“. È quanto sottolinea in una nota la Commissione parlamentare di Vigilanza sulla gestione separata dopo l’audizione dell’ad di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, in relazione al ruolo di CDP nel futuro assetto societario di Autostrade per l’Italia (Aspi). Nel corso dell’audizione l’ad di CDP ha evidenziato che “l’operazione è coerente con la mission di Cassa Depositi e Prestiti: la tutela e l’impiego responsabile del risparmio postale degli italiani per il sostegno e la ... Leggi su quifinanza

