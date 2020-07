Agguato a Manuel Bortuzzo: ridotta in appello la condanna ai due ragazzi che spararono al nuotatore (Di giovedì 23 luglio 2020) È stata ridotta in appello a 14 anni e 8 mesi di carcere la condanna inflitta a Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due ragazzi che la serata tra il 2 e il 3 febbraio hanno ferito con un colpo di pistola il nuotatore Manuel Bortuzzo, costringendolo alla sedia a rotelle. I due avevano ricevuto 16 anni per duplice tentato omicidio in primo grado, aggravato dalla premeditazione. La Procura aveva chiesto la conferma della sentenza anche in appello. I due ragazzi si sono sempre difesi parlando di uno scambio di persona in un tentativo di ‘vendicarsi’ di un’aggressione subita poco prima in un locale.L'articolo Agguato a Manuel Bortuzzo: ... Leggi su sportfair

