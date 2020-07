A Piacenza spaccio, estorsione e torture: arrestati 6 carabinieri e caserma sotto sequestro (Di giovedì 23 luglio 2020) A Piacenza spaccio, estorsione e torture. Almeno sei carabinieri sono stati arrestati a Piacenza nell’ambito di una inchiesta senza precedenti che ha portato anche al sequestro della caserma Levante di via Caccialupo. I reati contestati ai militari andrebbero dallo spaccio, all’estorsione fino alla tortura. Alcuni di loro sono già in carcere, altri agli arresti domiciliari. Operazione senza precedenti a Piacenza: la stazione dei carabinieri Levante di via Caccialupo è stata posta sotto sequestro e almeno sei militari sono stati arrestati, alcuni già in carcere, altri agli arresti ... Leggi su limemagazine.eu

