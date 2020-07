Un po' Craxi, un po' De Gasperi Conte non è più premier per caso (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'intesa a Bruxelles rafforza il presidente del Consiglio, sempre più saldo in sella al governo. L’avvocato del popolo è sempre meno un premier per caso Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

