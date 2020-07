Uffizi: al via gara per riapertura Corridoio Vasariano (Di mercoledì 22 luglio 2020) Da oggi il bando, accessibile a tutte le imprese europee, è online: la procedura, totalmente informatizzata, è gestita da Invitalia Leggi su firenzepost

Vasariano, visioni da capogiro Il Corridoio riaprirà fra due anni

Dieci milioni di spesa, 18 mesi di lavori e avvio del cantiere all’inizio del 2021. E ancora 73 finestre da riaprire e 30 sculture antiche da collocare lungo il tragitto. Sono alcuni numeri del Corrid ...

