Trento, picchia e violenta la compagna per anni: arrestato La polizia di Trento ha arrestato un 31enne romeno accusato di aver violentato e picchiato la compagna per anni. L'uomo non si è fermato nemmeno davanti alla malattia di lei, colpita da un ...

La polizia di Trento ha arrestato un 31enne romeno accusato di aver violentato e picchiato la compagna per sette anni. L'uomo non si è fermato nemmeno davanti alla malattia di lei, affetta un cancro c ...

(ANSA) - TRENTO, 21 LUG - Per sette anni ha violentato e picchiato la compagna. Lui, 31 enne rumeno residente in Trentino, ora arrestato dalla Squadra Mobile di Trento, non si è fermato nemmeno davant ...

