SPAL-Roma, Fonseca spegne le voci di mercato: “Non vogliamo vendere Zaniolo e Pellegrini” (Di giovedì 23 luglio 2020) Vittoria straripante per la Roma.Sul campo dello stadio Paolo Mazza è andata in scena la sfida tra la SPAL e la Roma, che si sono affrontati in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A: i giallorossi hanno trionfato 6 a 1 grazie ai gol di Nikola Kalinic, Carles Perez, Aleksandar Kolarov, Nicolò Zaniolo e la doppietta di Bruno Peres.Al termine del match il tecnico del club capitolino, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini: "Zaniolo? Sì è stato importante. I giocatori che sono entrati l’hanno fatto bene e hanno lavorato molto per la squadra. L’importante è che ... Leggi su mediagol

