"Sono guarito dal Covid da due mesi. Ma nella mia testa c'è nebbia" (Di mercoledì 22 luglio 2020) “La tosse è tornata, apparentemente senza alcuna ragione. Così come la spossatezza. In verità non Sono sintomi debilitanti come quando avevo il virus, ma Sono tornati. Come molte altre persone, sto iniziando a realizzare che sto vivendo e soffrendo gli strascichi del Covid-19”. A scrivere è Richard Quest, giornalista e personalità di punta della CNN: in un articolo descrive gli effetti del coronavirus che sta ancora sperimentando, nonostante siano trascorsi due mesi dal momento dell’infezione, a metà aprile. “Il Covid è un tornado con una coda molto lunga”, afferma.“Sono risultato negativo al tampone e positivo al test degli anticorpi, quindi il mio ... Leggi su huffingtonpost

AleGobbo87 : RT @salpaladino: Quindi fino ad oggi pomeriggio zaniolo era infortunato adesso è miracolosamente guarito ed è stato convocato per domani...… - ErosChianti : @OsservaMy Ah ok allora vuol dire che oggi basta! Ok chiamo di nuovo per dire che sono già guarito ?? - juve_grecchi : RT @salpaladino: Quindi fino ad oggi pomeriggio zaniolo era infortunato adesso è miracolosamente guarito ed è stato convocato per domani...… - GiovanniMario12 : RT @searain83: chi è guarito dal #COVID19 ,come chi l'ha curati, sono come dei 'reduci di guerra', oltre ad essere degli eroi, non dimenti… - frank_catania : RT @salpaladino: Quindi fino ad oggi pomeriggio zaniolo era infortunato adesso è miracolosamente guarito ed è stato convocato per domani...… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono guarito «Sono guarito dal Covid ma nella mia testa c'è nebbia»: il dramma di Richard Quest, giornalista Cnn Il Messaggero "Sono guarito dal Covid da due mesi. Ma nella mia testa c'è nebbia"

“La tosse è tornata, apparentemente senza alcuna ragione. Così come la spossatezza. In verità non sono sintomi debilitanti come quando avevo il virus, ma sono tornati. Come molte altre persone, sto in ...

India: coronavirus, 600 mila casi nel mese di luglio

Nuova Delhi, 22 lug 10:19 - (Agenzia Nova) - I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 1.192.915, con 28.732 decessi e 753.049 pazienti ...

“La tosse è tornata, apparentemente senza alcuna ragione. Così come la spossatezza. In verità non sono sintomi debilitanti come quando avevo il virus, ma sono tornati. Come molte altre persone, sto in ...Nuova Delhi, 22 lug 10:19 - (Agenzia Nova) - I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 1.192.915, con 28.732 decessi e 753.049 pazienti ...