Sicurezza, riunione in Prefettura: sindaci di Angri ed Eboli chiedono maggiori controlli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La Sicurezza pubblica nel territorio di questa provincia e, in particolare, nei comuni di Angri ed Eboli, è stato il tema oggi affrontato in Prefettura nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Francesco Russo. L’incontro odierno fa seguito ad alcune richieste fatte dagli Amministratori locali in ragione dei recenti fatti di cronaca registrati nelle zone e per i quali le Forze di Polizia, già attivate in precedenti Riunioni Tecniche in servizi di vigilanza e prevenzione, hanno provveduto ad intensificare le attività di controllo, identificando gli autori dei fatti criminosi che si sono registrati. I Vertici provinciali delle Forze ... Leggi su anteprima24

