Sicilia: Presidente Ars, 'rendere fruibile ai visitatori Palazzo Reale' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - “Noi del Parlamento Siciliano e voi del Comando militare esercito Sicilia viviamo nello stesso splendido condominio: Palazzo Reale, il Palazzo più bello del mondo. L'obiettivo comune deve essere quello di rendere fruibile ai visitatori questo meraviglioso sito storico, testimonianza di diverse culture”. Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, intervenendo all'iniziativa “Caserme verdi, per un esercito all'avanguardia in un Paese moderno”, alla presenza del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata, Salvatore Farina. “Abbiamo recentemente abbiamo scoperto un passaggio sotterraneo ... Leggi su liberoquotidiano

TgrSicilia : La Procura di #Palermo chiede il processo per i nove haters che insultarono il Presidente della Repubblica Sergio M… - 6000sardine : «La storia del #fascismo va studiata senza pregiudizi, senza preconcetti, sono passati 90 anni, con animo sereno..»… - fanpage : È lo stesso Governatore Musumeci a lanciare l'accusa ai dipendenti della Regione Sicilia - TV7Benevento : Sicilia: Presidente Ars, 'rendere fruibile ai visitatori Palazzo Reale'... - DistrettoAgrumi : ?? Il Malsecco imperversa nei limoneti siciliani. Intervista della Presidente #FedericaArgentati #agrumi #limoni… -