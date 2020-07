Serie A, Parma-Napoli 1-1 (LIVE) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Serie A, le partite e i risultati del 22 luglio. Sei partite in programma per il proseguimento della trentacinquesima giornata che si conclude il 23. La trentacinquesima giornata della Serie A prosegue con le sei partite in programma per il 22 luglio. Negli anticipi della trentacinquesima giornata l’Atalanta si è imposta sul Bologna, mentre il Milan di Pioli, trascinato da Ibrahimovic, ha trovato la vittoria contro il Sassuolo. Serie A, le partite e i risultati del 22 luglio Parma-Napoli 1-1Inter-Fiorentina (mer, ore 21.45)Lecce-Brescia (mer, ore 21.45)Sampdoria-Genoa (mer, ore 21.45)Spal-Roma (mer, ore 21.45)Torino-Verona (mer, ore 21.45) Serie ASerie A, ... Leggi su newsmondo

Gazzetta_it : Crac del Parma nel 2015: #Ghirardi condannato a 4 anni. Sei a #Leonardi - sportface2016 : #SerieA Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Parma - Goles_Live_ : Parma 1 vs Napoli 0 Italy Serie A - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Crac del Parma nel 2015: #Ghirardi condannato a 4 anni. Sei a #Leonardi - lostoronzo : Scusa @mimmo_ferretti , ma ricordo male io o c'è stato davvero un periodo in cui 'eh, la Roma dovrebbe imparare da… -