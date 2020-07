Segue la cliente e la violenta. In manette dipendente di un supermercato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ha seguito una cliente del supermercato di Testaccio in cui lavora, poi l'ha trascinata in un vicolo e lì è scattata la violenza. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale. I poliziotti, allertati dalla ragazza di 20 anni che epoi riuscita a scappare, lo hanno fermato nel supermercato in cui era tornato a lavorare. La vittima è stata visitata in ospedale e giudicata guaribile con un giorno di prognosi. Leggi su iltempo

