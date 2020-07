Sampdoria-Genoa, Ranieri: “Con i tifosi avremmo fatto meglio” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Giocare così, senza tifo, è la cosa più brutta che ci possa essere“. Queste le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri dopo il derby perso contro il Genoa. “Se ci fossero stati i nostri tifosi avremmo tirato fuori ancora qualcosa di più. Ma noi abbiamo fatto la nostra partita, giocando alla pari, e non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Al Genoa va riconosciuto il fatto di aver segnato i due gol, sono stati un po’ più pronti. Avevano un pizzico di motivazione in più data dalla classifica, e i dettagli in una partita cosi’ fanno la differenza“. Poi sul percorso post lockdown: “Dobbiamo ringraziare i ragazzi per quello che hanno ... Leggi su sportface

