‘Roswell’, ecco come sono cambiati i protagonisti negli anni! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Trasmesso dal 1999 al 2002, nonostante sia stato chiuso prematuramente dopo solo tre stagioni, Roswell resta tra gli indimenticabili telefilm dei primi anni 2000: con una produzione alle spalle dalla storia travagliata e una sigla memorabile (Here With Me di Dido) la serie tv ambientata nell’omonima città del New Mexico è da annoverare tra le serie cult della cosiddetta generazione Y, quella nata tra gli anni ’80 e ’90. Interpretata da giovanissimi attori la serie ha lanciato talenti diventati famosi in tutto il mondo. Scopriamo insieme che fine hanno fatto tutti i protagonisti. Shiri Appleby (Liz Parker) Non si può certo dire che Roswell sia stato il primo show importante in cui abbia recitato, ma sicuramente è stato il ruolo di Liz Parker a far conoscere Shiri Appleby al grande pubblico televisivo. Dopo aver preso ... Leggi su isaechia

zazoomblog : ‘Roswell’ ecco come sono cambiati i protagonisti negli anni! - #‘Roswell’ #cambiati #protagonisti -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Roswell’ ecco