«Razzista, mi cade un mito»: Mastrangelo posta una foto con Salvini, gli haters si scatenano (Di mercoledì 22 luglio 2020) haters in azione contro l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo, reo di aver postato un selfie con Matteo Salvini. “Oggi con Matteo Salvini, l’unico leader del panorama politico italiano. Ad maiora”, ha scritto il campione sui suoi social, taggando anche il leader della Lega e suscitando le immancabili reazioni pavloviane degli odiatori social. haters in azione contro Mastrangelo Su Mastrangelo sono piovute accuse e recriminazioni di ogni tipo, dall’ever green “Razzista” al sentimentale “mi è caduto un mito”, fino al minatorio “ti levo il like”. E se in molti hanno difeso il campione, ricordando che ognuno ha il diritto di avere le opinioni ... Leggi su secoloditalia

Sostenere la Lega non vuol dire essere razzisti, i leghisti non sono razzisti ... Se basta così poco per farti cadere il tuo idolo sportivo questo mi amareggia. Bisogna anche dire che è pieno di ...

Luigi Mastrangelo: “Mi hanno dato del razzista perché ho postato una foto con Salvini”

“Mi hanno accusato di essere razzista soltanto perché ho pubblicato una foto insieme a Salvini”. Inizia così lo sfogo a Radio Cusano dell’ex campione di volley Luigi Mastrangelo, attaccato anche dai s ...

Sostenere la Lega non vuol dire essere razzisti, i leghisti non sono razzisti ... Se basta così poco per farti cadere il tuo idolo sportivo questo mi amareggia. Bisogna anche dire che è pieno di ...