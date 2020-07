Niccolò Zanardi: "Papà ce la farà, la racconterà a me e ai miei figli". (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Papà ce la farà, sono sicuro. Ce la farà anche questa volta. E un giorno ne parleremo. La racconterà a me e la racconterà anche ai miei figli. Sono fiducioso e lo è anche la mamma”. Oggi, sul Corriere della Sera e sulla Stampa, a parlare è Niccolò Zanardi, il figlio 21enne del campione paralimpico trasferito a Villa Beretta, centro di riabilitazione di eccellenza, a Costa Masnaga nel Lecchese. Senza svelare troppi dettagli – lui sarebbe più propenso, la madre meno – Niccolò parla del “percorso ancora lunghissimo” che aspetta il padre, ma lo fa con la fiducia e la forza d’animo di chi ha ... Leggi su huffingtonpost

Zanardi, il figlio Niccolò: ''Forza papà, ti aspetto, torna presto'' ilGiornale.it

Zanardi, il figlio Niccolò: «Papà ce la farà, ne sono sicuro, io e mamma gli parliamo»

Niccolò, come sta il papà? Se la speranza ha uno sguardo, in questo momento è negli occhi di Niccolò Zanardi, così simili a quelli del padre. Si può dire che Alex Zanardi è fuori pericolo? «Non è più ...

Niccolò, come sta il papà? Se la speranza ha uno sguardo, in questo momento è negli occhi di Niccolò Zanardi, così simili a quelli del padre. Si può dire che Alex Zanardi è fuori pericolo? «Non è più ...