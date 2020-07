Mikhitaryan, Sanchez, Smalling, Moses: quale il destino dei prestiti dalla Premier League? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono tanti i giocatori in prestito dalla Premier League nella nostra Serie A spartiti tra Inter e Roma: da quale sarà il loro destino nella prossima stagione? Inter e Roma hanno nelle proprie rose due calciatori a testa molto importanti per il loro futuro, ma solo in prestito dalla Premier League con il serio rischio … L'articolo Mikhitaryan, Sanchez, Smalling, Moses: quale il destino dei prestiti dalla Premier League? NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Mikhitaryan Sanchez VOTI UFFICIALI – Bocciati Lautaro e Young, Dzeko come Mkhitaryan! Sanchez c'è Calciomercato.com Roma-Inter 2-2: risultato di parità all'Olimpico | La cronaca

Roma ed Inter si sono prese un punto a testa, che serve poco ad entrambe. Gol di de Vrij, Spinazzola, Mkhitaryan e Lukaku (rigore) Per la quinta volta consecutiva è finita in parità tra Roma ed Inter.

Roma-Inter, le pagelle di CM: Lukaku non fa regali, Moses cambia il match. Spinazzola vendetta a metà, Dzeko ok

Pau Lopez 6: Non compie il miracolo su De Vrij, poi ha poco lavoro da svolgere per tutto il primo tempo se si esclude qualche occhiataccia a Sanchez e compagni ...

