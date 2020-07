Mattarella: 'Mai abbassare la guardia di fronte all'illegalità' (Di mercoledì 22 luglio 2020) 'Non si deve mai abbassare la guardia di fronte alla criminalità, all'illegalità, alle intimidazioni che puntano a lacerare il tessuto di coesione civile su cui poggiano libertà e democrazia'. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset

Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione che ricorda l'attentato ... lasciando una scia di sangue che mai potrà essere cancellata o dimenticata. L'unità del popolo italiano ...Archiviato lo storico vertice di Bruxelles, il premier ha visto Mattarella e in giornata è atteso da un’informativa urgente in Parlamento: alle 12 è atteso in Senato, all 16 a Montecitorio. “Ora più f ...