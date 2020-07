Marotta: "Lautaro? L'Inter punta al rinnovo. Nessun contatto con Chiesa" (Di mercoledì 22 luglio 2020) MILANO - " L'operazione rinnovo al termine della stagione tocca diversi giocatori, specie quelli più giovani con cui la società si vuole legare. Uno di questi è Lautaro Martinez , lui è contento di ... Leggi su corrieredellosport

interliveit : Da #Sanchez a #Chiesa e #Lautaro, le parole di #Marotta prima di #InterFiorentina - LuigiBevilacq17 : RT @InterCM16: #Marotta:”Nei prossimi giorni avremo contatti con lo #United per prolungare il prestito di #Sanchez. #Lautaro? A fine stagio… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Marotta: 'Inter, l'asticella si alzerà. Sanchez dopo il Getafe: parliamo con lo United. Con Lautaro rapporto di fiducia'… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Marotta: 'In questi giorni avremo contatti con lo United per prolungare la permanenza di Sanchez oltre la partita contro i… - RisorgINT : In sintesi Marotta ha: -Smentito Chiesa -Confermato che tenere Sanchez è prioritario -Dire che Lautaro ama questa… -