La nuova cassa integrazione Covid (Di mercoledì 22 luglio 2020) È il perno della strategia economica anti virus del Governo, ma ora rischia di trasformarsi in un boomerang e di fare male al Paese. Perché la cassa integrazione Covid, quella che ha tenuto a galla milioni di aziende e di lavoratori da quando è scoppiata la pandemia, rischia di imporsi come modello stabile. E questa cristallizzazione si traduce in lavoratori che non hanno uno stipendio pieno, in fatturati aziendali che non decollano, nel rischio di trasformare il galleggiante della cassa in licenziamenti. Perciò si cambia. La riforma del Governo è quasi pronta. Huffpost è in grado di anticiparla, partendo dalla regola che farà da base: le aziende che potranno accedere alla cassa Covid alle condizioni attuali saranno solo quelle che ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : La nuova cassa integrazione Covid - lavororoma2 : HOSTESS/STEWARD DI CASSA E DI ACCOGLIENZA PER NUOVA APERTURA A ROMA FIDENE - biancavschiller : @emmecappuccio @CarloCalenda @Azione_it Io sono crucca. Faccio i conticini. Aspetto le riforme. Dall’entusiasmo gen… - lavoroinrete : Nuova offerta di #lavoro Addetti Cassa - Categorie Protette L.68 Collocamento Obbligatorio Magg - paolorm2012 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - #Rwm, nuova doccia fredda: da agosto cassa integrazione e 80 lavoratori in meno -