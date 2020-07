Kanye West, nuovi tweet preoccupano i fan: "Get Out è ispirato a me" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Kanye West ha pubblicato online una serie di tweet, poi cancellati, che hanno preoccupato i fan, sostenendo inoltre che Get Out sia ispirato alla sua vita. Kanye West continua a suscitare perplessità a causa dei suoi bizzarri comportamenti e nella giornata di ieri una serie di tweet hanno alimentato la convinzione che il rapper stia vivendo un periodo complicato. L'artista ha infatti pubblicato dei messaggi al limite della follia in cui sosteneva persino che il film Get Out - Scappa sia ispirato a lui. Nella giornata di lunedì il rapper ha inizialmente pubblicato un post dedicato al video di Michael Jackson per il brano Black or White. I messaggi successivi di Kanye West ribadivano il suo amore per la ... Leggi su movieplayer

ShooterHatesYou : Vedere come i deliri di Kanye West, sicuramente dovuti a disturbi mentali, vengano usati per creare articoli, rumor… - Davide : Si è consumato poco fa il più grande hacking della storia di Twitter. I profili di Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden… - ilpost : Twitter ha subìto un enorme attacco informatico: sono stati violati i profili di decine di persone famose, tra cui… - m4rry_th3_n1ght : RT @dobrevsunicorns: A quanto è quotato il divorzio tra Kim Kardashian s Kanye West? - breakingnewsit : Nelle tendenze alle 4: forza alex e kanye west! -