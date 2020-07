Inter, per Handanovic presenza numero 475 contro la Fiorentina: raggiunto Facchetti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Samir Handanovic raggiunge un mito dell’Inter dal punto di vista delle presenze totali in Serie A. Il portiere nerazzurro, infatti, contro la Fiorentina mercoledì sera al Meazza taglierà il traguardo delle 475 presenze nel massimo campionato, con la maglia di Udinese prima e Inter poi, raggiunge così Giacinto Facchetti in questa speciale classifica. Per l’estremo difensore sloveno in arrivo anche il rinnovo del contratto fino al 2022. Leggi su sportface

