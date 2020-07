Indennità di accompagnamento: spunta sul certificato medico (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un errore che potrebbe farti perdere l’accompagnamento. Sapevi che c’è un errore che potrebbe farti perdere l’accompagnamento? Una spunta mancante nel certificato medico introduttivo è uno dei motivi più comuni per cui molti invalidi civili al 100% si vedono negata l’indennità di accompagnamento. È successo anche a te? Non aspettare oltre! Scopriamo insieme cosa puoi fare in questi casi. Il certificato medico introduttivo Facciamo un piccolo passo indietro. Come già saprai, il primo passo che occorre fare per essere riconosciuto invalido con diritto all’accompagnamento è quello di far predisporre al tuo medico di base il ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Indennità di accompagnamento: spunta sul certificato medico - NotizieOra : Indennità di accompagnamento con ricorso in atto, si può inviare una nuova domanda? - lore944 : @LaStampa Ennesima tragedia della disperazione. Chi deve seguire disabili è lasciato solo. Con una indennità di ac… - paia1959 : @udogumpel Fossero solo le pensioni. La legge 104 a gogo, indennità di accompagnamento, reddito di cittadinanza. In… - fnpcisler : RT @FnpCisl: Anziani, la denuncia: in Lombardia rette delle Rsa sempre più care. Le spese a carico delle famiglie per il ricovero di un a… -

Ultime Notizie dalla rete : Indennità accompagnamento Pensioni: quando ritirarle alla posta in base al cognome Corriere della Sera