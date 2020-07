Highlights e gol Torino-Verona 1-1, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Torino-Hellas Verona 1-1, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Finisce con una rete per parte la sfida dell’Olimpico Grande Torino. Succede tutto nel secondo tempo, con gli scaligeri che passano in vantaggio al 56′ con Fabio Borini e Simone Zaza che sigla il pareggio dei padroni di casa al 67′. Leggi su sportface

