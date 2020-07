Haley Joel Osment, l'ex bambino de Il Sesto Senso: "Il mio incidente fu un terribile errore" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Haley Joel Osment, il protagonista de Il Sesto Senso ha raccontato alcuni dettagli della sua carriera iniziata da bambino, dell'incidente di qualche anno fa e del suo rapporto con la fama. Haley Joel Osment è ricordato come una delle baby star di maggior successo degli anni '90, grazie ai suoi ruoli in film come Forrest Gump, A.I. - Intelligenza Artificiale e soprattutto Il Sesto Senso, diretto da M. Night Shyamalan. L'attore, 32 anni, ha rilasciato un'intervista al Guardian affrontando diversi aspetti della sua travagliata carriera. Osment sostiene di aver deciso d'interpretare molti ruoli da cattivo dopo aver conseguito la laurea alla New York University nel ... Leggi su movieplayer

