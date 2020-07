Guida autonoma - FCA amplia la partnership con Waymo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il gruppo FCA e la statunitense Waymo hanno deciso di estendere a nuovi segmenti di mercato la loro attuale collaborazione nel campo delle tecnologie per la Guida autonoma. In base a un accordo in esclusiva, la società nata da una costola del progetto Google car sarà il partner privilegiato del costruttore italoamericano nello sviluppo e nella sperimentazione di veicoli commerciali leggeri per il trasporto merci. Gli obiettivi. Le due aziende puntano inizialmente a integrare nella versione americanda del Fiat Ducato, il Ram ProMaster, la piattaforma tecnologica Waymo Driver e, facendo leva sulle rispettive competenze, a determinare "come meglio utilizzare la Guida autonoma per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti commerciali anche alla luce della rapida crescita ... Leggi su quattroruote

