Giuliana De Sio racconta la sua malattia: “Una forma molto grave” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tra le migliaia di persone che hanno vissuto l’incubo del Covid, quest’anno, c’è anche l’attrice Giuliana De Sio, che solo ora ha raccontato la grave situazione in cui si è trovata lo scorso marzo. Giuliana De Sio ha raccontato la sua atroce esperienza con il coronavirus durante l’ultima puntata di Insonnia, il programma di Maurizio Costanzo. La diagnosi di coronavirus a marzo L’attrice si sarebbe ammalata mentre era in tournée teatrale: le sue condizioni si sono dimostrate gravi fin da subito e l’attrice è stata ricoverata allo Spallanzani, a Roma, dove è stata messa in isolamento. In realtà, De Sio era malata da febbraio, ovvero da quando era spuntata una strana febbre. Lei stessa ha raccontato la ... Leggi su thesocialpost

