Giulia De Lellis preoccupa i suoi fan: dovrà operarsi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Poteva andare peggio! Con questa affermazione Giulia De Lellis ha decisamente preoccupato tutti i suoi fan. L’influencer seconda solo a Chiara Ferragni si dovrà sottoporre a un’operazione al naso. Un’intervento che non la spaventa… Giulia De Lellis dovrà subire un piccolo intervento al naso. A raccontarlo è direttamente lei, l’influencer fidanzata con Andrea Damante, conosciuto ai tempi di Uomini e donne. L’ex gieffina seduta sul divano di casaArticolo completo: Giulia De Lellis preoccupa i suoi fan: dovrà operarsi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

